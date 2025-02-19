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Царьград

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Июль: Лучший месяц для покупки авто в России — выплата премий и отпуска

Июль: Лучший месяц для покупки авто в России — выплата премий и отпуска

Русские граждане считают июль оптимальным месяцем для покупки автомобиля из-за премий и отпусков. Исследование показало, что 14% планируют покупку в 2025 году, а 41% готовы выделить до 1 млн рублей на новое авто.

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