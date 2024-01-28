У Запада заберут обратно всё, что они украли у России за последние 500 лет.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вопрос надо решать с властями штатов а Техасу предлэтьб расположить военную базу России и Беларуси на их территории и военное сотрудничество... Вот это будет мат.... А то что вернем нет сомнения, У америкосов свои проблемы, а дальше рассыпятся и ЕС, НАТО и т.д. Интересно куда теперь побегут "патриоты" России, 5 колонна и почая нечисть? Только одно место теперь для них хохлостан и на передок пополнять ряды мяса как истинных патриотов террористического режима Зе... Перспективка скажу у них теперь незавидная...