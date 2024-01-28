Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Хохол- это диагноз...Украинский актёр ...
  • Лиза
    Во первых президент должен быть профессионалом, а это все под стать слабоумным политикам из Европы, но Россия то не Е...Тревожное закулис...
  • Игорь Петров
    Слава России!Небратьям пригото...

У Запада заберут обратно всё, что они украли у России за последние 500 лет.

У Запада заберут обратно всё, что они украли у России за последние 500 лет.

Распоряжение президента России звучит чётко. У Запада заберут обратно всё, что они украли у России за последние 500 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вопрос надо решать с властями штатов а Техасу предлэтьб расположить военную базу России и Беларуси на их территории и военное сотрудничество... Вот это будет мат.... А то что вернем нет сомнения, У америкосов свои проблемы, а дальше рассыпятся и ЕС, НАТО и т.д. Интересно куда теперь побегут &quot;патриоты&quot; России, 5 колонна и почая нечисть? Только одно место теперь для них хохлостан и на передок пополнять ряды мяса как истинных патриотов террористического режима Зе... Перспективка скажу у них теперь незавидная...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх