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ТАСС

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В павильоне Камчатки на ВЭФ разместили объявления о продаже квартир

В павильоне Камчатки на ВЭФ разместили объявления о продаже квартир

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Настоящие объявления о продаже квартир в Камчатском крае разместили в павильоне региона на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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