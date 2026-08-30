В павильоне Камчатки на ВЭФ разместили объявления о продаже квартир

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Настоящие объявления о продаже квартир в Камчатском крае разместили в павильоне региона на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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