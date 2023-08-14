Военное обозрение

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Министр обороны Франции отчитался о выполнении плана по обучению украинских военных на 2023 год

Министр обороны Франции отчитался о выполнении плана по обучению украинских военных на 2023 год

Французы отчитались о выполнении плана на 2023 год по обучению украинских военнослужащих, об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню в беседе с представителями французской прессы.

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