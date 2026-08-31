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Каллас: в Средиземном море задержан танкер MV SUN российского «теневого флота»

Каллас: в Средиземном море задержан танкер MV SUN российского «теневого флота»

Силы военно-морской операции Европейского союза IRINI захватили в акватории Средиземного моря нефтяной танкер MV Sun якобы российского «теневого флота».

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