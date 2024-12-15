"Гражданство за неделю, ВНЖ с доставкой на дом, скидка на пакет для всей семьи": СОБР выломали двери и упаковали очередного решалу

Avia.pro - СМИ "К вашим услугам: гражданство за неделю, ВНЖ с доставкой на дом, скидка на пакет для всей семьи" На первый взгляд, история кажется сюжетом из дешёвого детектива, но Курган удивил: в уютной квартирке 33-летнего гражданина России с азиатским прошлым нашли подпольный "офис" по продаже надежды.
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