"Гражданство за неделю, ВНЖ с доставкой на дом, скидка на пакет для всей семьи": СОБР выломали двери и упаковали очередного решалу

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Спички - не игрушка

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Avia.pro - СМИ "К вашим услугам: гражданство за неделю, ВНЖ с доставкой на дом, скидка на пакет для всей семьи" На первый взгляд, история кажется сюжетом из дешёвого детектива, но Курган удивил: в уютной квартирке 33-летнего гражданина России с азиатским прошлым нашли подпольный "офис" по продаже надежды.

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