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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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20 октября состоится праздничный концерт, посвященный юбилею армянской общины г. Бобруйск ´Масис´.

20 октября состоится праздничный концерт, посвященный юбилею армянской общины г. Бобруйск ´Масис´.

На концерте выступят талантливые армянские музыканты и танцоры, представляющие ансамбль ´Эребуни´. Среди исполняемых произведений будут народные песни и танцы, а также композиции известных армянских композиторов.

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