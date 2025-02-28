Трамп: Украине предстоит завершить конфликт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить диалог с Владимиром Зеленским, однако при условии, что украинский лидер прекратит критику в адрес российского президента Владимира Путина и четко обозначит свои намерения по мирному урегулированию конфликта.
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