Китайский зонд «Чанъэ-6» вышел на окололунную орбиту

«Чанъэ-6» на окололунной орбите, взгляд художника / © CNSA Почти месяц китайский зонд будет вращаться вокруг Луны, а затем приступит к главной задаче полета — доставке грунта с обратной стороны естественного спутника на нашу планету.
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