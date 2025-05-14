На Смоленщине ввели в сельхозоборот 190 гектаров зараставших земель

В марте текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям были выявлены земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые длительное время не использовались и заросли сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.