Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем

Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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