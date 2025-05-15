МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем

Эстонские военные силы сопроводили танкер без флага в своей исключительной экономической зоне, после чего российский истребитель менее чем на минуту оказался в воздушном пространстве страны, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
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