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Сенатор Пушков о поддержке вступления Украины 20 странами НАТО: у трети членов альянса еще не произошла «смерть мозга»

Сенатор Пушков о поддержке вступления Украины 20 странами НАТО: у трети членов альянса еще не произошла «смерть мозга»

У трети членов Североатлантического альянса еще не произошла «смерть мозга». Так представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что 20 государств, входящих в данный военной-политический блок, поддержали вступление в организацию Украины.

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