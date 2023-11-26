Генералы ВСУ в бешенстве: Киев из-за операции русской разведки может остаться без американских истребителей

Вашингтон не разрешит передавать Украине F-16 после информации об угнанном в Россию штурмовике Михаил Зубов Фото: Picture alliance / ТАСС Материал комментируют: Иван Коновалов Константин Сивков В минувшие выходные стало известно, что один из украинских военных летчиков сдался российским властям.