Какая судьба ждет китайские авто на российском рынке: некоторые бренды уже уходят

Аналитики прогнозируют, что 2025 год будет достаточно сложным для российского авторынка. Повышение утильсбора, рост ключевой ставки ЦБ, снижение спроса на новые автомобили и усиление конкуренции заставляют производителей, включая китайские бренды, пересматривать свои стратегии.
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