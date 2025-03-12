Какая судьба ждет китайские авто на российском рынке: некоторые бренды уже уходят

Аналитики прогнозируют, что 2025 год будет достаточно сложным для российского авторынка. Повышение утильсбора, рост ключевой ставки ЦБ, снижение спроса на новые автомобили и усиление конкуренции заставляют производителей, включая китайские бренды, пересматривать свои стратегии.