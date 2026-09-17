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Царьград

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Парфенчиков открыл новый детский культурный центр в Петрозаводске

Парфенчиков открыл новый детский культурный центр в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл в Петрозаводске детский культурно-просветительский центр. Новый центр стал третьей площадкой для развития юных талантов в республике, предлагая мастер-классы, интерактивные лекции и театральные программы.

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