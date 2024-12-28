Игра на публику

Сергей Ипатов

Этот хотя бы грусть какую то высказывает. Не могу отделаться от ощущения какого-то дежавю что ли. Вот "наша" наебулина демонстрирует исключительно жесткость - вы (покупателям) - слишком много покупаете (жрете много), нате вам высокую ставку. Вы (производителям) слишком много производите - нате вам высокую ставку. А потом выходит и так цинично говорит - я им высокую ставку ставлю, а эти как покупали так и покупают ( не хотят без еды обходиться), а вот эти как производили так и производят, я им высокую ставку, а они все равно кредиты берут - эти без еды обойтись почему-то не могут, а эти от попыток заработать (прокормить свои семьи и работников) обойтись не могут. Эти хотят работникам платить, те хотят деньги тратить, а все вместе мне картинку общую портят. А вот наше государство при этом под шумок наращивает налоги - мы платим торговцам, торговцы платят банкам, все платят государству, государство не менее цинично руками разводит - да, цены растут, но у нас смотрите как экономика растёт, зачем нам этот порочный круг разрывать? В общем такой вот круговорот денег "в природе" , после которого деньги надёжно оседают в чьих то карманах. И я честно говоря, начинаю сомневаться, а такая ли уж большая и принципиальная разница, происходит это на Украине или в России, если конечные бенефициары подобных круговоротов находятся далеко за пределами как одной, так и другой страны