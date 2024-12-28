Зеленский обвинил Россию в вероломстве «Пока другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных атак русской армии», - с грустью в голосе пару дней назад изрек захвативший власть на Украине Зеленский, обращаясь к угнетаемой им же нации.
Игра на публику
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Сам Орбана послал за предложение обмена пленными а теперь губки надул
Ответить
15 час.
Сергей Ипатов
Этот хотя бы грусть какую то высказывает. Не могу отделаться от ощущения какого-то дежавю что ли. Вот "наша" наебулина демонстрирует исключительно жесткость - вы (покупателям) - слишком много покупаете (жрете много), нате вам высокую ставку. Вы (производителям) слишком много производите - нате вам высокую ставку. А потом выходит и так цинично говорит - я им высокую ставку ставлю, а эти как покупали так и покупают ( не хотят без еды обходиться), а вот эти как производили так и производят, я им высокую ставку, а они все равно кредиты берут - эти без еды обойтись почему-то не могут, а эти от попыток заработать (прокормить свои семьи и работников) обойтись не могут. Эти хотят работникам платить, те хотят деньги тратить, а все вместе мне картинку общую портят. А вот наше государство при этом под шумок наращивает налоги - мы платим торговцам, торговцы платят банкам, все платят государству, государство не менее цинично руками разводит - да, цены растут, но у нас смотрите как экономика растёт, зачем нам этот порочный круг разрывать? В общем такой вот круговорот денег "в природе" , после которого деньги надёжно оседают в чьих то карманах. И я честно говоря, начинаю сомневаться, а такая ли уж большая и принципиальная разница, происходит это на Украине или в России, если конечные бенефициары подобных круговоротов находятся далеко за пределами как одной, так и другой страны
Ответить
13 час.
Леонид Руси
Еврей обещал народу мир... За это те за него проголосовали... А взамен отправил их умирать... чтобы заработать на их крови... А те сами виноваты, поверили жиду, который просто делает гешефт... Хохлы уже не знают как от него избавиться, бегут за границу, в Чернобыль, переплывают реку... Но каратели Кровавого клоуна всё-равно вылавливают людей и отправляют на мясо. Миллион солдат уже не вернутся в хату. Но их органами торгует жинка клоуна. Это прибыльный бизнес... Остальных поставил на колени... в прямом и переносном смысле. Всё, что можно, Зеля распродал, люди нищие, но радуются, что ещё живые, что упырь, Зеля до них не дотянул свои грабли загребущие... Православие уничтожается по заказу запада. Священников извивают и убивают. А в храмах проводятся сатанинские мессы. Это ад... Людей забирают в пыточную... Многихх просто расстреливают после пыток. Это не срана, а концентрационный лагерь... Там жить нельзя...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии