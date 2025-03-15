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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» не планирует продлевать контракт со Смоловым. Клуб рассчитывает на Кокшарова («СЭ»)

Соглашение 35-летнего нападающего с «быками» рассчитано до конца этого сезона. Клуб не планирует заключать новый договор с игроком, пишет «Спорт-Экспресс».

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