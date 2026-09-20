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Аргументы и Факты

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Ученые выяснили, какой сон связан со снижением риска 83 заболеваний

Ученые выяснили, какой сон связан со снижением риска 83 заболеваний

Более длительная фаза быстрого сна оказалась связана с меньшим риском развития 83 заболеваний, включая деменцию, болезни Паркинсона и Альцгеймера, сердечную недостаточность и рассеянный склероз.

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