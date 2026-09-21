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Канчельскис хочет поговорить с тренером «МЮ» Карриком: «Не понимаю, в какой футбол играет команда. Творится бардак»

Канчельскис хочет поговорить с тренером «МЮ» Карриком: «Не понимаю, в какой футбол играет команда. Творится бардак»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре команды в нынешнем сезоне.

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