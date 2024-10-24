Рэпер Гуф подрался в бане и публично извинился

Музыкант осознал свою ошибку и постарается больше не допускать подобных ситуаций Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф публично извинился за драку, которая произошла в банном комплексе в Подмосковье.
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