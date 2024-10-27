«Европейское будущее» украли США — Захарова прокомментировала Зурабишвили

Ироническим суждение об украденных возможностях Евросоюза, прельщавших «европейским выбором», прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 октября в своем Telegram-канале.
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