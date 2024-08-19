Журналисты Поволжья вернулись из деловой поездки в Китай

Завершилась деловая поездка делегации СМИ Приволжского федерального округа России в Китай. В состав делегации вошли 8 журналистов и медиаменеджеров из пяти регионов: Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска, Самары и Перми.
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