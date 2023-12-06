Занятия по мерам безопасности с военнослужащими войсковой части 5527.

5 декабря в войсковой части 5527 (г. Бобруйск) при содействии сотрудников Бобруйской городской организационной структуры БФСО ´Динамо´ с военнослужащими проведены учебно-методические занятия по мерам безопасности при проведении занятий по рукопашному бою и общей физической подготовке.