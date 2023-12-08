У женщин голова болит чаще мужчин: почему

Женщины почти в три раза чаще, чем мужчины сообщали, что головные боли беспокоили их «сильно».У женщин голова сильно болит в три раза чаще мужчин, об этом стало известно в ходе национального опроса, сообщает The New York Times.
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