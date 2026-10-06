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Роман Копылов вошел в топ-15 средневесов UFC после победы над Атебой Готье

Российский боец Роман Копылов занял 14-е место в обновленном рейтинге среднего дивизиона UFC . 4 октября на UFC 332 Копылов нокаутировал в первом раунде Атебу Готье .

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