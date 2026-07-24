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Царьград

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Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей: Гайд от пищетехнолога

Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей: Гайд от пищетехнолога

Как выбрать хорошую тушёнку, а не выбросить деньги на жир с соей? Пищевой технолог, нутрициолог и психолог Алёна Коготкова объяснила, на какие надписи на банке нужно смотреть в первую очередь, почему не стоит слепо доверять красивым названиям и как отличить качественный продукт от дешёвой подделки.

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