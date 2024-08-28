В Ингушетии предотвратили теракты в отношении полицейских и православных священников

В Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали шестерых местных жителей, планировавших теракты в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов.
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