Мужу Нэнси Пелоси вынесли приговор за ДТП в нетрезвом виде

Супругу спикера американской Палаты представителей Пол Пелоси был вынесен приговор за то, что он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобильного средства и спровоцировал своими действиями аварию, которая привела к получению травм.
Супругу спикера американской Палаты представителей Пол Пелоси был вынесен приговор за то, что он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобильного средства и спровоцировал своими действиями аварию, которая привела к получению травм.
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