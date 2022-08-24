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Мужу Нэнси Пелоси вынесли приговор за ДТП в нетрезвом виде

Мужу Нэнси Пелоси вынесли приговор за ДТП в нетрезвом виде

Супругу спикера американской Палаты представителей Пол Пелоси был вынесен приговор за то, что он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобильного средства и спровоцировал своими действиями аварию, которая привела к получению травм.

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