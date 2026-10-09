Чжэн о тренировочном сборе перед US Open: «Тренер сказал: «Ты уже не та теннисистка из топ-10, нужно больше ко мне прислушиваться». Я очень разозлилась»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как тренировочный сбор во Флориде помог ей вернуться в форму. Сегодня китаянка вышла в полуфинал тысячника в Пекине, обыграв Элину Свитолину со счетом 6:3, 7:6(6).
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