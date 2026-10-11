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Уралвагонзаводу — 90 лет: девять фактов о легендарном предприятии

Уралвагонзаводу — 90 лет: девять фактов о легендарном предприятии

Фото: Уралвагонзавод 11 октября Уралвагонзаводу исполнилось 90 лет. В этот день в 1936 году с конвейера в Нижнем Тагиле сошел первый полувагон, и завод начал работу.

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