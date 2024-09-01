Минобороны РФ: украинская армия за август потеряла порядка 68 тысяч военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за август в боях в зоне спецоперации потеряли порядка 68 тысяч военнослужащих, по сравнению с июлем потери противника возросли, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.
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