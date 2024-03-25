«Предупреждение для НАТО»: Британия об уничтожении Россией истребителей F-16

Андрей Stan

А то это раньше было не известно? )))) Но у меня есть другая версия... ))) Россия долбит аэродромы САЛОрейха, ставя НАТО на растяжку... либо с аэродромов Польши и Румынии либо сосите "леденец".... ))) В Молдове аэродром ситуацию не спасет... Его также легко привести в не рабочее состояние... ))) И визги румынки Санду не спасут ситуацию... ))) Так, что НАТО придется из своих стран взлетать... Ну и соответственно, самим и получать... Причем, что шляхту, что румынских мамалыжников Россия жалеть не будет... )))