В Севастополе осуждена женщина, передававшая секретные данные на Украину

Севастопольский городской суд вынес решение в отношении 38-летней местной жительницы, осудив ее за сотрудничество с представителем Украины и проявление политической ненависти к России, об этом 3 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.
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