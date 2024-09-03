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В Севастополе осуждена женщина, передававшая секретные данные на Украину

В Севастополе осуждена женщина, передававшая секретные данные на Украину

Севастопольский городской суд вынес решение в отношении 38-летней местной жительницы, осудив ее за сотрудничество с представителем Украины и проявление политической ненависти к России, об этом 3 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

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