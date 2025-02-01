Ревнивец из Венгрии протащил за машиной связанную проводом подругу

В Венгрии прокуратура округа Цеглед предъявила мужчине обвинение в пытках над бывшей партнершей. Он топил ее в холодной ванне, пинал, заставлял танцевать голышом и тащил привязанной к машине, сообщил Telex.
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