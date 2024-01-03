ФШР объяснила отказ польского шахматиста жать руку россиянину плохим воспитанием

Скриншот видео Отказ польского шахматиста Ян-Кшиштофа Дуды пожать руку российскому гроссмейстеру Денису Хисматуллину свидетельствует о его плохом воспитании, заявил в комментарии "Известиям" президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.
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