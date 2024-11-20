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Петербургу не хватает педиатров: спрос на них вырос на 35%

Петербургу не хватает педиатров: спрос на них вырос на 35%

С января по октябрь 2024 года работодатели РФ опубликовали около 12 тыс. вакансий для педиатров. Регионами-лидерами по спросу на таких специалистов в этот период оказались Москва, ее область, а также Санкт-Петербург.

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