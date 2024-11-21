Захватившие храм УПЦ под Киевом раскольники вынесли на свалку все иконы и книги

Захватившие храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) выбросили из него на свалку все книги и иконы.
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