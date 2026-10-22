Экс-нападающий «Бешикташа» Синан Энгин после победы «Галатасарая» над «Лиллем» (4:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов оценил потенциал российского полузащитника стамбульской команды Алексея Батракова.
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