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Старинные приметы в народный праздник 17 октября 2023 года, традиции и строгие запреты дня

Старинные приметы в народный праздник 17 октября 2023 года, традиции и строгие запреты дня

Старинные приметы в народный праздник 17 октября 2023 года, традиции и строгие запреты дня Марина ОнегинаСегодня, 17 октября 2023 года, не рекомендуется отправляться в лес и даже посещать ЗАГС.

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