Блонский, доверенное лицо Андронаки, снова предстанет перед судом

Сегодня состоится новое заседание суда по делу о краже миллиарда. Анатолий Блонский, один из фигурантов дела, доверенное лицо Владимира Андронаки, снова предстанет перед судьями после того, как 11 января адвокаты потребовали его освобождения из-под стражи под личные гарантии.