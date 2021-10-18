Врач оценил состояние вернувшихся с МКС Пересильд и Шипенко

Глава медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин в беседе с журналистами дал оценку состоянию вернувшегося с Международной космической станции "киноэкипажа" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко .