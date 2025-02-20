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Царьград

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Боец «Эспаньолы» Зарик угнал украинскую БМП на глазах у солдат ВСУ

Боец «Эспаньолы» Зарик угнал украинскую БМП на глазах у солдат ВСУ

Военнослужащий ВС России с позывным Зарик угнал БМП ВСУ на глазах у украинских военных.Боец участвует в специальной военной операции с 2022 года.

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Комментарии
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Амара Карпова
👍😎❤️❤️👊🙏
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22 час.
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