Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    ХабалкаЖительница Феодос...
  • Evgenija Palette
    А что говорят по этому поводу в Москве?Ялта будет сотруд...
  • Алатырка
    Нет такой формы наказания, как извинения - год бесплатных общественно-полезных работ будет самое то, еще лучше - на р...Крымчанка, оскорб...

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае идет с опережением графика

Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае идет с опережением графика

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вадимом Васильевым осмотрели ход работ на объектах культурного наследия федерального значения Бахчисарая и Феодосии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх