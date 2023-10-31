Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае идет с опережением графика

Министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Вадимом Васильевым осмотрели ход работ на объектах культурного наследия федерального значения Бахчисарая и Феодосии.
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