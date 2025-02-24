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Царьград

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На каждую свадьбу приходится один развод: В Ростовской области посчитали новые семьи

На каждую свадьбу приходится один развод: В Ростовской области посчитали новые семьи

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