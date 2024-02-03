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В России высказались о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

В России высказались о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Депутат Чепа: планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы нереальны Планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы нереальны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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