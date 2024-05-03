Какая погода ждёт жителей Архангельской области 9 мая?

Синоптики Северного УГМС прогнозируют, что 9 мая в Архангельской области будет холодно и пасмурно.По мнению специалистов УГМС, в День победы в регионе ожидается пасмурная погода, выпадут осадки в виде мокрого снега, днём не исключён дождь.