Михаил Григорьев: «Человек, голос которого знает каждый болельщик»

Спортивный обозреватель «Петербургского дневника» – о юбилее комментатора Геннадия Орлова Для человека моего поколения, интересующегося спортом и выросшего в Ленинграде, Геннадий Сергеевич Орлов стал голосом целой эпохи.
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