Театр абсурда
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Театр абсурда

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Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

И самое интересное, что эти казахи тянутся к западной педерастической культуре... И какое отношение имеет орда к западу? Да их там просто за узкоглазую шваль держат, за дикарей и кочевников, без ума и фантазии... И эти суки, сатанисты грёбанные, те, которым мы построили Казахстан... Недавно на лошадках по степи кочевали в юртах, и в кизяком обмазанках, дебилы степные... Ограбили население, присвоили всё, что создали русские... И решили крутить своё кино...? Ну и что? Киданут их западные спонсоры... Один, два, предателя получат взятку... А потом и их грохнут свои же... казахи

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Они уже откровенно взяли курс по направлению ОТ  России,а Россия все еще пытается делать вид, что ничего не происходит. Грустно все это.