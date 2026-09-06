Арестованы два последних открыто пророссийских блогера в Казахстане

В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.
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Токаев = Зеленский... А мы опять на те же грабли... Ну,сколько можно... Придите в себя...
И самое интересное, что эти казахи тянутся к западной педерастической культуре... И какое отношение имеет орда к западу? Да их там просто за узкоглазую шваль держат, за дикарей и кочевников, без ума и фантазии... И эти суки, сатанисты грёбанные, те, которым мы построили Казахстан... Недавно на лошадках по степи кочевали в юртах, и в кизяком обмазанках, дебилы степные... Ограбили население, присвоили всё, что создали русские... И решили крутить своё кино...? Ну и что? Киданут их западные спонсоры... Один, два, предателя получат взятку... А потом и их грохнут свои же... казахи
После СВО на окраине, придётся проводить СВО в Казахстане. Ну, не может член ОДКБ быть таким беспечным, чтобы потерять государственность, подаренную Россией
Следует исключить Казахстан из списка дружественных государств.
Они уже откровенно взяли курс по направлению ОТ России,а Россия все еще пытается делать вид, что ничего не происходит. Грустно все это.
Будут-ли сделаны выводы и предприняты какае-то меры? Всё сложно...