Военное обозрение

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Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

Около 50 рейсов не приняли сегодня московские аэропорты

Участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую столицу стали, очевидно, причиной принятия дополнительных мер безопасности, что привело к закрытию ряда московских аэропортов для почти полусотни авиарейсов.

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