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Число погибших в результате оползней в Индии возросло до 143

Число погибших в результате нескольких оползней в южном индийском штате Керала возросло до 143. Об этом 31 июля сообщило агентство Asian News International (ANI) со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата.

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